Visite guidée de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Moiremont, Eglise Sainte-Madeleine, Moiremont

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Moiremont Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise Sainte-Madeleine Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est vous propose de découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Moiremont et de découvrir ses secrets. Architecture, matériaux, vitraux, sculptures : apprenez à décrypter les indices laissés par le temps et à regarder ce monument d’un nouvel œil.

Eglise Sainte-Madeleine Rue de l’Eglise 51800 Moiremont Moiremont 51800 Marne Grand Est Ancienne église abbatiale Sainte-Marie-Madeleine

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est vous propose de découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine

© Région Grand Est – Inventaire général / Jacques Philippot