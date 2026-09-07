Visite guidée de l’Eglise St Marc, Eglise St Marc, Villelaure, Villelaure
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise St Marc, Villelaure · Villelaure
Informations pratiques
Visite guidée de l’Eglise St Marc Dimanche 20 septembre, 10h30 Eglise St Marc, Villelaure Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite de l’Eglise St Marc, proposée et menée par Jean-Louis Robert, maire honoraire de Villelaure.
Réservation obligatoire : https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/eglise-st-marc
Eglise St Marc, Villelaure 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/eglise-st-marc »}]
Visite de l’Eglise St Marc, proposée et menée par Jean-Louis Robert, maire honoraire de Villelaure.
©mairie de Villelaure
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