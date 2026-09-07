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Visite guidée de l’Eglise St Marc, Eglise St Marc, Villelaure, Villelaure

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise St Marc, Villelaure · Villelaure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise St Marc, Villelaure
Adresse
84530 villelaure
Ville
84530 Villelaure
Département
Vaucluse

Visite guidée de l’Eglise St Marc Dimanche 20 septembre, 10h30 Eglise St Marc, Villelaure Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite de l’Eglise St Marc, proposée et menée par Jean-Louis Robert, maire honoraire de Villelaure.

Réservation obligatoire : https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/eglise-st-marc

Eglise St Marc, Villelaure 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/eglise-st-marc »}]
Visite de l’Eglise St Marc, proposée et menée par Jean-Louis Robert, maire honoraire de Villelaure.

©mairie de Villelaure

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