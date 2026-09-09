Visite Guidée de l’EIV Moulin-Neuf – SNCF Réseau – Site de fabrication d’appareils de voie, EIV Moulin-Neuf, Chambly

Informations pratiques

Visite Guidée de l’EIV Moulin-Neuf – SNCF Réseau – Site de fabrication d’appareils de voie Samedi 19 septembre, 09h15 EIV Moulin-Neuf Oise

Ouverture des inscriptions le 03/09. Nombre de places limité à 10 par créneau d’inscription, et 5 places par inscription. Pantalon et chaussures plates et fermées obligatoires pour accéder à l’événement en raison du caractère industriel du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’EIV Moulin-Neuf ouvre ses portes pour faire découvrir un savoir-faire industriel au cœur du réseau ferroviaire.

Le parcours proposé permettra de suivre les grandes étapes de fabrication d’un appareil de voie, depuis l’arrivée du rail jusqu’au produit fini. Les visiteurs découvriront comment la matière est préparée, usinée, assemblée et contrôlée avant de devenir un élément essentiel de l’infrastructure ferroviaire.

Cette visite mettra en lumière les métiers, les gestes techniques, les équipements industriels et l’engagement des équipes qui contribuent chaque jour à la fiabilité et à la performance du réseau. Une occasion de mieux comprendre ce qui se joue derrière un aiguillage, entre précision industrielle, exigence de sécurité et transmission des savoir-faire.

EIV Moulin-Neuf 110 chemin des ateliers, Chambly Chambly 60230 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/eiv-moulin-neuf-chambly/reservation »}] Site de fabrication d’appareils de voie pour SNCF Réseau. Accès transports en commun : Gare TER de Chambly (20 minutes de marche).

Parking à l’entrée du site.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’EIV Moulin-Neuf ouvre ses portes pour faire découvrir un savoir-faire industriel au cœur du réseau ferroviaire.

© SNCF Réseau