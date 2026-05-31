Visite guidée de l’Espace Cézallier, Hautes Terres Services & Découvertes Allanche, Allanche

Visite guidée de l’Espace Cézallier Samedi 19 septembre, 10h30 Hautes Terres Services & Découvertes Allanche Cantal

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Cet espace s’articule autour d’un fil rouge:le Cézallier, ses grands espaces habités au fil des saisons. Une visite guidée vous permettra d’aborder les diverses thématiques identitaires : estives, burons et fromages, marchands de toiles.. Sur réservation.

Visite guidée gratuite avec Séverine, guide conférencière, vous est proposée à cette occasion avec en prime des lectures de poèmes sur la vache Salers et bien d’autres encore…

En entrant dans l’Espace Cézallier, vous serez immédiatement plongés dans l’univers fascinant de cette région.

L’exposition permanente vous fera découvrir l’histoire, la géologie, la faune et la flore de manière ludique et interactive.

A la recherche d’une expérience authentique et mémorable, l’Espace Cézallier est une excellente option !

Un voyage au fil des 4 saisons comme dans l’ancienne buanderie de l’hôtel Bonnal.

Hautes Terres Services & Découvertes Allanche 1 place du Cézallier 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Le Modern’Hôtel (plus connu aujourd’hui sous le nom d’Hôtel Bonnal puis Hautes Terres Services & Découvertes), voit le jour en 1930. Imaginé par Mr. Pelligry, c’est sous le dessin de Mr. Georges Breuil, architecte installé à Aurillac, que le Modern’Hôtel voit le jour. D’un style Art Déco, le bâtiment présentait les caractéristiques inhérentes à ce style dont l’exposition des arts décoratifs de 1925 avait insufflé l’âme et l’énergie. Parkings à proximité

Lignes de bus

Cet espace s’articule autour d’un fil rouge:le Cézallier, ses grands espaces habités au fil des saisons. Une visite guidée vous permettra d’aborder les diverses thématiques identitaires : estives, et…

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