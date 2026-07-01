Visite guidée de l’esTRAde espace d’art actuel, L’esTRAde, espace d’art actuel, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Visite guidée de l’esTRAde espace d’art actuel 19 et 20 septembre L’esTRAde, espace d’art actuel Orne

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

visite de l’ancien Patronage (1911) devenu L’esTRAde, Espace de création, résidences d’artistes, expositions, événements

Histoire du patronage- Visite commentée de l’exposition de Nathalie Maufroy « Pocelaine et de Maud Dubuis « RAV rien à voir ». Photographie, installation, vidéo.

Le patronage, sauvé et réhabilité avec l’esTRAde, comme lieu de culture, de création et de partage comme l’a été autrefois le patronage.

L’esTRAde, espace d’art actuel 16 rue Guy Velay, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie 02 33 65 70 38 http://wwwlestrade-art.com Ancien patronage, construit en 1911, réhabilité en lieu de création, exposition, résidence d’artiste. Patrimoine de cœur des habitants du territoire. Lieu culturel avec pour engagement, rendre la création artistique contemporaine accessible à tous et au plus près en territoire rural.

Visite accompagnée autour de l’histoire du bâtiment, de l’exposition en cours et des artistes invités Parking à proximité.

visite de l’ancien Patronage (1911) devenu L’esTRAde, Espace de création, résidences d’artistes, expositions, événements

©Delomez