Visite guidée de l’évesquerie, Évesquerie, Cahuzac

Informations pratiques

Visite guidée de l’évesquerie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Évesquerie Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Créé en 1317, l’évêché de Lombez s’étendait jusqu’à Beaumont-de-Lomagne. L’évêquerie de Gimont fut alors construite afin de servir de pied-à-terre à l’évêque lors de ses déplacements.

Le lieu conserve aujourd’hui plusieurs éléments provenant de l’abbaye de Planselve, de la chapelle Notre-Dame de Cahuzac, de l’ancienne église Saint-Éloi et de la chapelle de l’ancien collège Saint-Nicolas, devenu collège François-Ier.

Évesquerie 51 rue des écoles, 32200 Gimont Cahuzac 32200 Gers Occitanie 06 71 23 19 47 Ancien lieu de Villégiature des Évêques de LOMBEZ Parking

Création en 1317 de L’évêché de Lombez qui s’étend jusqu’à Beaumont de Lomagne. L’évesquerie de Gimont est alors construite pour servir de pied à terre lors des déplacements de l’évèque.

©Groupe Archéo de Gimont