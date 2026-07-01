Visite guidée de l’exposition « Impératrice Eugénie, la dernière souveraine française », Musée d’histoire locale, Rueil-Malmaison

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Visite guidée de l’exposition « Impératrice Eugénie, la dernière souveraine française » Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Musée d’histoire locale Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le destin exceptionnel de l’épouse de Napoléon III à travers objets, portraits, souvenirs historiques et photographies. Une visite qui permet également d’évoquer l’essor de la photographie au XIXe siècle, à l’occasion du bicentenaire de son invention.

Musée d’histoire locale Pl du 11 Novembre 1918 et des Anciens Combattants, 92500 Rueil-Malmaison, France Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147326650 https://www.villederueil.fr/fr/musee-dhistoire-locale [{« type »: « email », « value »: « musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr »}] Souvenirs de la guerre de 1870. Salle consacrée à Edouard Belin (1876 – 1963) inventeur, créateur en 1907 du procédé de photolégraphie et de la télautographie. Collection exceptionnelle de 1.600 figurines représentant la Grande Armée de Napoléon Départ de la station RER A, bus 144 ou 467 avec arrêt « Centre-ville »

Visite guidée de l’exposition « Impératrice Eugénie, la dernière souveraine française »

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