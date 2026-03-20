Visite guidée de l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Visite guidée de l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 15:45:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-22 2026-10-29

Les jeudis pendant les vacances d’été et d’automne, venez découvrir l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 avec un médiateur du musée.

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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

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English :

On Thursdays during the summer and autumn vacations, come and discover the exhibition Retro life in Playmobil, from 1930 to 1950 with a museum mediator.

L’événement Visite guidée de l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 Nantua a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey