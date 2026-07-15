Visite guidée de l’exposition L’Appel du large Milmarin Ploubazlanec

Informations pratiques

Ploubazlanec

Visite guidée de l’exposition L’Appel du large

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Le pays de Paimpol entretient des liens forts avec la marine marchande depuis plusieurs siècles… Plongez dans le monde méconnu et gigantesque de la marine marchande le temps d’une visite guidée ludique et interactive. Découvrez le quotidien des marins à bord, apprenez à charger un porte-conteneurs et suivez le tour du monde maritime des objets du quotidien !

Réservation conseillée, billet comprenant l’accès aux expositions. .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de l’exposition L’Appel du large Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol