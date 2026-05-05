Visite guidée de l’exposition « Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière », Espace culturel départemental Lympia, Nice

Visite guidée de l’exposition « Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière » Samedi 23 mai, 11h00 Espace culturel départemental Lympia Alpes-Maritimes

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

En 1950, Lilette et Gilbert Valentin fondent à Vallauris « Les Archanges », un atelier-galerie devenu le foyer du renouveau de la céramique française d’après-guerre. Dans cette ancienne fabrique du chemin du Fournas, le couple instaure une recherche esthétique totale, attirant les plus grands noms de l’époque : Picasso, Cocteau, Prévert ou Braque.

Cette visite d’une heure explore l’œuvre de ces créateurs complets — plus particulièrement de Gilbert Valentin, tour à tour céramiste, peintre et sculpteur —, à travers un dialogue constant entre tradition potière et innovation technique.

Espace culturel départemental Lympia 2, quai Entrecasteaux, Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489045314 https://espacelympia.departement06.fr/ https://www.departement06.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 04 53 10 »}] L’espace culturel départemental Lympia est composé de deux bâtiments historiques : l’ancien bagne, complété de son toit-terrasse de 280 m2, construit en 1750, ainsi que le pavillon de l’horloge, réalisé en 1826, qui domine le port de Nice. En 2017, le Département des Alpes-Maritimes a installé dans ce lieu un équipement culturel pour y développer une programmation éclectique et originale. Terminus de la ligne 2 du tramway (station Port Lympia). Parking Entrecasteaux situé en face du bâtiment (payant).

En 1950, Lilette et Gilbert Valentin fondent à Vallauris « Les Archanges », un atelier-galerie devenu le foyer du renouveau de la céramique française d’après-guerre. Dans cette ancienne fabrique du :…

©Association Atelier Les Archanges, Lilette et Gilbert Valentin