Visite guidée de l’exposition « Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière » par Marie Roos Valentin Samedi 23 mai, 18h00 Espace culturel départemental Lympia Alpes-Maritimes

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Présentée et commentée par Marie Roos Valentin, petite-fille des artistes et co-commissaire de l’exposition Lilette et Gilbert Valentin : quand la terre devient lumière, cette visite guidée offre un éclairage singulier et sensible sur le parcours de ce couple atypique, au cœur de la cité potière de Vallauris.

Espace culturel départemental Lympia 2, quai Entrecasteaux, Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489045314 https://espacelympia.departement06.fr/ https://www.departement06.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 04 53 10 »}] L’espace culturel départemental Lympia est composé de deux bâtiments historiques : l’ancien bagne, complété de son toit-terrasse de 280 m2, construit en 1750, ainsi que le pavillon de l’horloge, réalisé en 1826, qui domine le port de Nice. En 2017, le Département des Alpes-Maritimes a installé dans ce lieu un équipement culturel pour y développer une programmation éclectique et originale. Terminus de la ligne 2 du tramway (station Port Lympia). Parking Entrecasteaux situé en face du bâtiment (payant).

Présentée et commentée par Marie Roos Valentin, petite-fille des artistes et co commissaire de l’exposition Lilette et Gilbert Valentin : de la matière à la lumière, cette visite guidée offre un et…

©Association Atelier Les Archanges, Lilette et Gilbert Valentin