Visite guidée de l’exposition Rivages partagés Milmarin Ploubazlanec
Visite guidée de l’exposition Rivages partagés Milmarin Ploubazlanec jeudi 13 août 2026.
Ploubazlanec
Visite guidée de l’exposition Rivages partagés
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 15:30:00
Date(s) :
2026-08-13
En famille ou entre amis, explorez l’histoire des rivages de la baie de Paimpol et du fleuve du Trieux. Ce paysage unique entre eau douce et eau salée est le berceau de multiples activités qui se succèdent au fil des siècles. Pêche à la coquille Saint-Jacques, commerce, ostréiculture, … Comment les professionnels de la mer ont-ils transformé sans cesse leur métier au gré des évolutions de leur environnement ?
Réservation conseillée, billet comprenant l’accès aux expositions .
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34
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English :
L’événement Visite guidée de l’exposition Rivages partagés Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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