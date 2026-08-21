Visite guidée de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze – Auschwitz », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze – Auschwitz » Samedi 19 septembre, 14h30 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite de 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’exposition Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz met en lumière le travail conjoint de l’historien corrézien Jean-Michel Valade et de l’illustrateur Antoine Quaresma autour de l’adaptation en bande dessinée du roman La Stèle.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 74 06 08 »}] Parking public à proximité.

L’exposition Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz met en lumière le travail conjoint de l’historien corrézien Jean-Michel Valade et l’illustrateur Antoine Quaresma autour de l’adaptation en bande du…

© Musée Michelet