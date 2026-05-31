Visite Guidée de l’extérieur de la Maison de Retraite des Artistes, Maison de retraite des artistes, Couilly-Pont-aux-Dames

Visite Guidée de l’extérieur de la Maison de Retraite des Artistes 19 et 20 septembre Maison de retraite des artistes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite Guidée du Parc et des extérieurs de la Maison de Retraite des Artistes Dramatiques

Construite sur un parc de 3ha, siège avant la Révolution Française d’une Abbaye Royale Cistercienne où vécu la Comtesse Dubarry, la Maison de Retraite des artistes est un lieu atypique créée par l’architecte Art Nouveau René Binet (constructeur de la Porte Monunmentale de l’Exposition Universelle de 1900).

Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 02 http://www.mutuellenationaledesartistes.fr Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames. A4 / SNCF gare de Couilly / RER A puis bus. Entrée par la rue Bengel.

Visite guidée du parc et des extérieurs

© MNA TAYLOR/Ferran