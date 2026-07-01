AGENDA · Saint-Vincent-sur-Graon
Visite guidée de l’extérieur du château de la Bruniere, Château de la Brunière, Saint-Vincent-sur-Graon
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Brunière · Saint-Vincent-sur-Graon
Informations pratiques
Visite guidée de l’extérieur du château de la Bruniere 19 et 20 septembre Château de la Brunière Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée de l’exterieur du château de la Brunière
Château de la Brunière 85540 Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire 0624065142 Parking exterieur
Visite commentée de l’exterieur du château de la Brunière
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