Visite guidée de l’hôtel de ville de Figeac et des archives municipales, CIAP de Figeac, Figeac
samedi 19 septembre 2026 · CIAP de Figeac · Figeac
Informations pratiques
Visite guidée de l’hôtel de ville de Figeac et des archives municipales Samedi 19 septembre, 15h30 CIAP de Figeac Lot
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, l’hôtel de ville de Figeac se déploie entre cour et jardin et abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Découvrez ce lieu patrimonial, puis partez à la rencontre de l’archiviste municipal pour explorer les riches collections documentaires de la commune, aujourd’hui au cœur d’une démarche de valorisation et de transmission du patrimoine.
CIAP de Figeac 5 rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie 05 65 50 05 40 https://ville-figeac.fr/ciap [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 34 06 25 »}] Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Figeac est situé dans la mairie de la ville. Il offre aux visiteurs les clés de compréhension de la ville, balaye les 1200 ans de son histoire et présente les caractéristiques architecturales et urbaines du secteur sauvegardé. Il propose une exposition permanente de 100 m² sur l’histoire et le patrimoine de la ville et parallèlement, il accueille des expositions temporaires.
Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, l’hôtel de ville de Figeac se déploie entre cour et jardin et abrite le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Découvrez également en de…
© Gilles Tordjeman-Ville de Figeac
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