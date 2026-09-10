Visite guidée de l’hôtel de ville de Figeac et des archives municipales, CIAP de Figeac, Figeac

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de ville de Figeac et des archives municipales Samedi 19 septembre, 15h30 CIAP de Figeac Lot

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, l’hôtel de ville de Figeac se déploie entre cour et jardin et abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Découvrez ce lieu patrimonial, puis partez à la rencontre de l’archiviste municipal pour explorer les riches collections documentaires de la commune, aujourd’hui au cœur d’une démarche de valorisation et de transmission du patrimoine.

CIAP de Figeac 5 rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie 05 65 50 05 40 https://ville-figeac.fr/ciap [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 34 06 25 »}] Le cen­tre d’interprétation de l’architecture et du pat­ri­moine de la ville de Figeac est situé dans la mairie de la ville. Il offre aux vis­i­teurs les clés de com­préhen­sion de la ville, bal­aye les 1200 ans de son his­toire et présente les car­ac­téris­tiques archi­tec­turales et urbaines du secteur sauve­g­ardé. Il pro­pose une expo­si­tion per­ma­nente de 100 m² sur l’his­toire et le pat­ri­moine de la ville et par­al­lèle­ment, il accueille des expo­si­tions tem­po­raires.

Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, l’hôtel de ville de Figeac se déploie entre cour et jardin et abrite le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Découvrez également en de…

© Gilles Tordjeman-Ville de Figeac