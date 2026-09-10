Visite guidée de l’hôtel du Viguier du Roy, Hôtel du Viguier du Roy, Figeac

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel du Viguier du Roy 19 et 20 septembre Hôtel du Viguier du Roy Lot

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cet hôtel de tourisme occupe un ensemble patrimonial exceptionnel, composé de maisons médiévales, de demeures du XVIIIe siècle et de remarquables jardins intérieurs.

Hôtel du Viguier du Roy 52 rue Emile Zola, 46100 Figeac Figeac Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 50 05 05 »}] Édifiée au cœur du quartier médiéval figeacois, ce qui fut la demeure des viguiers du roy durant quatre siècles vous invite à une étonnante expérience dans les vallées du Lot et du Célé. Héritier d’un passé mémorable, l’hôtel Mercure Viguier du Roy de Figeac se dissimule derrière de hauts murs au cœur de la ville. Insoupçonnés, les 5 000 m² de ce site emblématique de la ville d’art et d’histoire qu’est Figeac dévoilent ses terrasses, ses toits, ses escaliers et passerelles, ses coins et recoins, sa piscine, qui suscitent l’enchantement.

Cet hôtel de tourisme se déploie dans un exceptionnel ensemble patrimonial composé de maisons médiévales, de demeures du XVIIIe siècle et de remarquables jardins intérieurs.

© Paul Dubuisson – Ville de Figeac