Visite guidée de l’hôtel Royal Emeraude, Hôtel Royal Emeraude, Dinard

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel Royal Emeraude Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel Royal Emeraude Ille-et-Vilaine

Les places étant limitées, les visites sont accessibles uniquement sur réservation : auprès de la réception, par e-mail, ou directement à l’hôtel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de cet hôtel de caractère et laissez-vous transporter à travers quatre univers inspirés des grands voyages et des figures emblématiques du début du XXᵉ siècle : les Indes britanniques, les paquebots transatlantiques, l’Orient-Express et Roland-Garros.

La visite se clôturera au bar Le Darling par une démonstration et une dégustation de notre cocktail signature.

Hôtel Royal Emeraude 1 bd Albert 1er 35800 Dinard Dinard 35800 Saint-Énogat Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 46 19 19 http://royalemeraudedinard.com https://www.facebook.com/RoyalEmeraude [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 46 19 19 »}, {« type »: « email », « value »: « h6956@accor.com »}] Le Royal Emeraude est un hôtel de caractère situé au coeur de Dinard, station balnéaire mythique depuis les années folles.

A seulement quelques pas du Casino et de la plage de l’Écluse, revivez les fastes de la Belle Époque. Le temps d’une escale, profitez d’un bain de mer ou d’une promenade au clair de lune.

Cet hôtel de charme abrite, sous sa verrière 1900, le bar « Le Darling » qui vous accueille dans une ambiance feutrée et confortable inspirée du voyage.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Royal Émeraude MGallery vous ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle.

©Royal Emeraude