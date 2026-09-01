Visite guidée de l’île Tristan Cale du guet Douarnenez
mercredi 30 septembre 2026 · Cale du guet · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Visite guidée de l’île Tristan
Cale du guet Boulevard Camille Réaud Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 12:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est la propriété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas du célèbre brigand de La Fontenelle, de Tristan et Yseult et des nombreux artistes qui ont fréquenté l’île au début 20ème siècle. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez ou sur le site internet. Chiens non admis. Les conditions météorologiques et la houle peuvent nous contraindre à annuler la visite. .
Cale du guet Boulevard Camille Réaud Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
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English :
L’événement Visite guidée de l’île Tristan Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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