Visite guidée de l’intérieur et de l’extérieur du manoir, Manoir du Plessis Josso, Theix-Noyalo

Informations pratiques

Visite guidée de l’intérieur et de l’extérieur du manoir 19 et 20 septembre Manoir du Plessis Josso Morbihan

Visite guidée: 8€/personne, gratuit pour les moins de 18 ans / Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La visite guidée permet de mieux comprendre la vie d’autrefois, dans un manoir breton à vocation essentiellement agricole. Les visiteurs pourront découvrir les principales pièces intérieures meublées du manoir: la cuisine du XIVème siècle, la grande Salle Basse et sa crédence de justice, la Salle Haute, le Chambre d’apparat, etc..

Manoir du Plessis Josso Chateau du Plessis Josso, 56450, Theix-Noyalo Theix-Noyalo 56450 Theix Morbihan Bretagne http://www.plessis-josso.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091756 Le Plessis-Josso est un exemple typique de manoir breton avec toutes ses dépendances, tels qu’on les construisait vers la fin du XIVème siècle sous les ducs de Bretagne. Parking gratuit sur place

La visite guidée permet de mieux comprendre la vie d’autrefois, dans un manoir breton à vocation essentiellement agricole.

©Le Plessis Josso