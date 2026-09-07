Visite guidée de l’ossuaire de Navarin, Monument aux morts des Armées de Champagne, Souain-Perthes-lès-Hurlus

Informations pratiques

Visite guidée de l’ossuaire de Navarin Samedi 19 septembre, 11h00 Monument aux morts des Armées de Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire de la Grande Guerre lors d’une visite guidée du monument-ossuaire de Navarin. Découvrez ce lieu de mémoire emblématique et l’histoire des soldats tombés en Champagne pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918.

Monument aux morts des Armées de Champagne 51600 Souain-Perthes-lès-Hurlus Souain-Perthes-lès-Hurlus 51600 Marne Grand Est https://www.facebook.com/Navarin1418 Le Monument aux Morts des Armées de Champagne, aussi appelé Monument de Navarin a été inauguré en 1924. À l’intérieur se trouve une chapelle tapissée de plus de 1000 plaques commémoratives, apposées par les familles des soldats disparus.

Dans la crypte, plusieurs ossuaires regroupent les corps de 10 000 soldats tombés au front, la plupart anonymes. Parmi eux repose également le Général Gouraud, selon ses dernières volontés. Gratuit

Plongez au cœur de l’histoire de la Grande Guerre lors d’une visite guidée du monument-ossuaire de Navarin. Découvrez ce lieu de mémoire emblématique et l’histoire des soldats tombés en Champagne la…

©Marne 14-18