Visite guidée de l’un des plus grands châteaux de l’Aude, Château de Coustaussa, Coustaussa

Informations pratiques

Visite guidée de l’un des plus grands châteaux de l’Aude 19 et 20 septembre Château de Coustaussa Aude

Participation libre. Réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de 850 ans d’histoire en visitant le château de Coustaussa, l’un des plus grands châteaux de l’Aude.

Lors de visites commentées en français ou en anglais, laissez-vous guider à travers ses remparts, son histoire et ses secrets. Admirez les panoramas exceptionnels sur la vallée de la Salz, Couiza et les Capitelles, et ressentez la magie d’un site qui a traversé les siècles.

Vendredi : journée spéciale pour les groupes scolaires dans le cadre de l’opération « Levez les yeux » (sur réservation).

Château de Coustaussa 11190 Coustaussa Coustaussa 11190 Aude Occitanie 06 14 30 70 71 https://www.chateau-coustaussa.fr Situé en bordure occidentale du parc naturel régional « Corbières Fenouillèdes », le château de Coustaussa était au Moyen Âge une place forte d’importance qui commandait la route de la Haute Vallée de l’Aude vers les Corbières.

Avec une emprise d’aussi grande importance que celle des châteaux de Termes ou de Puivert, il a été militairement parlant un lieu de passage obligé de la croisade contre les albigeois.

Château médiéval du pays Cathare, il possède encore de rares vestiges monumentaux contemporains des cathares.

Les ruines majestueuses du château et son parc font aujourd’hui l’objet d’un projet ambitieux de sauvegarde et de mise en valeur qui associe patrimoine et environnement.

Ouvert toute l’année, le site offre également une vue remarquable sur la vallée de la Sals et le site des Capitelles. Parking gratuit au pied du château. Entrée du château au fond du parking.

Plongez au cœur de 850 ans d’histoire en visitant le château de Coustaussa, l’un des plus grands châteaux de l’Aude.

© Gauthier MARCEL