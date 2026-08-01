Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique des Déchets Syvedac Colombelles

Informations pratiques

Colombelles

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique des Déchets

Syvedac 9 rue Francis de Pressensé Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Découvrez le parcours de vos déchets à l’UVE de Colombelles !

Visitez ce site industriel qui transforme les déchets en électricité et en chaleur pour alimenter le territoire. Ouvert à tous dès 8 ans.

Venez découvrir le parcours de vos déchets !

Depuis 1973, l’UVE (Unité de Valorisation Énergétique) de Colombelles incinère 120 000 tonnes de déchets par an.

Leur combustion produit de l’électricité directement utilisée pour le site, et de la chaleur, qui alimente le réseau urbain ainsi que les serres maraîchères voisines.

Le site industriel est ouvert à tous, dès 8 ans. .

Syvedac 9 rue Francis de Pressensé Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 28 40 03 contact@syvedac.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique des Déchets

Find out what happens to your waste at the Colombelles Waste-to-Energy Plant!

Visit this industrial site, which converts waste into electricity and heat to power the local area. Open to everyone aged 8 and over.

L’événement Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique des Déchets Colombelles a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Caen la Mer