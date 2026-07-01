Exposition de photographies : les amis de la tour, Eglise Saint-Martin, Colombelles

Informations pratiques

Exposition de photographies : les amis de la tour 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos

L’assocition des « Amis de La Tour » expose 30 ans d’activités à Colombelles, par des photos d »archives.

Eglise Saint-Martin Rue de l’église, 14460 Colombelles Colombelles 14460 Calvados Normandie 06 11 22 36 88 http://lesamisdelatour-colombelles.eklablog.fr Ce sont les premiers bâtisseurs de l’église dont les débuts remontent aux XIe et XIIe siècles. La construction a été menée en plusieurs phases; la nef pour les offices, la tour à des fins défensives, le choeur, et plus tardivement, la sacristie et la chapelle latérale. A la longue évolution des édifices carolingiens succède l’art roman dont l’église Saint-Martin se situe en fin de période. D’une grande modestie, elle répond aux besoins de l’époque; réunir les habitants dans un but spirituel. En revanche, les religieux ont apporté un soin particulier au décor. Accessible en bus.

Exposition de photos

©Les Amis de La Tour