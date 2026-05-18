Exposition Le Refuge des rêves la cabane de Joanna Calderwood Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Exposition Le Refuge des rêves la cabane de Joanna Calderwood

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-04

Le refuge des rêves prend forme autour d’une cabane, à la fois œuvre plastique, lieu de repos et espace de rencontre. Cette structure, installée sur un tatami et garnie de coussins, invite petits et grands à s’installer pour lire, se détendre, échanger ou simplement rêver.

Le refuge des rêves prend forme autour d’une cabane, à la fois œuvre plastique, lieu de repos et espace de rencontre. Cette structure, installée sur un tatami et garnie de coussins, invite petits et grands à s’installer pour lire, se détendre, échanger ou simplement rêver. Accompagné d’une sélection de livres, ce dispositif est une invitation à la lecture seul ou en groupe.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Exposition Le Refuge des rêves la cabane de Joanna Calderwood

The refuge of dreams takes shape around a hut, which is at once a work of art, a place of rest and a meeting place. Set on a tatami mat and furnished with cushions, this structure invites young and old alike to come and read, relax, chat or simply dream.

L’événement Exposition Le Refuge des rêves la cabane de Joanna Calderwood Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité