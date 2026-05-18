Atelier linogravure Médiathèque Le Phénix Colombelles
Atelier linogravure Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 8 août 2026.
Colombelles
Atelier linogravure
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Afin de prolonger l’expérience sensible de lire dans la cabane, Joanna Calderwood propose un atelier de linogravure sur textile pour découvrir la technique et expérimenter l’impression manuelle et créer un motif inspiré des ornements présents sur le tissu du refuge.
Afin de prolonger l’expérience sensible de lire dans la cabane, Joanna Calderwood propose un atelier de linogravure sur textile pour découvrir la technique et expérimenter l’impression manuelle et créer un motif inspiré des ornements présents sur le tissu du refuge.
À partir de 8 ans. Sur réservation. .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Atelier linogravure
To extend the sensory experience of reading in the hut, Joanna Calderwood is offering a workshop in linocut on textile to discover the technique and experiment with manual printing to create a motif inspired by the ornaments on the fabric of the hut.
L’événement Atelier linogravure Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité
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