Créations d’attrape-rêves Médiathèque Le Phénix Colombelles
Créations d’attrape-rêves Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 22 août 2026.
Colombelles
Créations d’attrape-rêves
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-26
L’équipe de la médiathèque vous propose de fabriquer votre attrape-rêves afin de décorer votre intérieur.
L’équipe de la médiathèque vous propose de fabriquer votre attrape-rêves afin de décorer votre intérieur.
À partir de 6 ans .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Créations d’attrape-rêves
The media library team invites you to make your own dream catcher to decorate your home.
L’événement Créations d’attrape-rêves Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité
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