Colombelles

Créations d’attrape-rêves

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-26

L’équipe de la médiathèque vous propose de fabriquer votre attrape-rêves afin de décorer votre intérieur.

L’équipe de la médiathèque vous propose de fabriquer votre attrape-rêves afin de décorer votre intérieur.

À partir de 6 ans .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Créations d’attrape-rêves

The media library team invites you to make your own dream catcher to decorate your home.

L’événement Créations d’attrape-rêves Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité