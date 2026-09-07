Visite guidée de l’usine d’eau potable d’Itteville (91), Usine d’eau potable, Itteville

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine d’eau potable d’Itteville (91) Samedi 19 septembre, 09h30 Usine d’eau potable Essonne

Capacité de 15 personnes par visite. Pièce d’identité demandée sur place. Accessible à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

D’où vient l’eau qui arrive à mon robinet ? Comment sa qualité est-elle assurée ? Qui se cache derrière la production d’eau potable de ma commune ? Pour tout savoir sur votre eau du robinet, rendez-vous le 19 septembre 2026.

Usine d’eau potable 6 route de Ballancourt 91760 Itteville Itteville 91760 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/9nwtr »}] L’eau de l’Essonne ainsi que l’eau des forages d’Aubin est traitée à l’usine d’Itteville. Cette unité, d’une capacité de production de 1 000 m3/h, est entièrement automatisée et télésurveillée.

L’eau de la rivière Essonne subit un traitement complet à l’usine d’Itteville : prétraitement, acidification, floculation, décantation – traitement des terres, filtration sur sable, désinfection à l’ozone, filtration sur charbon actif, remise à l’équilibre du pH, désinfection finale au chlore gazeux en amont et aval des pompes de refoulement vers les réservoirs.

L’usine d’Itteville dispose d’une station de mesure en continu de la qualité de l’eau brute. Cette station, située au lieu-dit Aubin sur la commune d’Itteville a environ 1 200 ml de la prise d’eau, mesure en continu 9 paramètres représentatifs de la qualité de l’eau de l’Essonne.

D’où vient l’eau qui arrive à mon robinet ? Comment sa qualité est-elle assurée ? Qui se cache derrière la production d’eau potable de ma commune ? Pour tout savoir sur votre eau du robinet, le 19…

Veolia Eau Île-de-France