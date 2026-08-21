Visite guidée « de l’utilisation militaire au tourisme », Redoute Marie-Thérèse, Avrieux

Informations pratiques

Visite guidée « de l’utilisation militaire au tourisme » 19 et 20 septembre Redoute Marie-Thérèse Savoie

limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une visite pour comprendre comment la Redoute est passé d’une activité militaire au tourisme au travers des travaux de réhabilitation passés et à venir.

Redoute Marie-Thérèse Pont du Nant, 73500 Avrieux, France Avrieux 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0678224838 https://www.redoutemarietherese.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.78.22.48.38 »}]

Une visite pour comprendre comment la Redoute est passé d’une activité militaire au tourisme au travers des travaux de réhabilitation passés et à venir.

©Office tourisme Haute Maurienne Vanoise