Visite guidée de Metz Monstres et gargouilles Visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Informations pratiques

Metz

Visite guidée de Metz Monstres et gargouilles Visite famille

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J-F Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Visite guidée organisée dans le cadre du festival Bêtes & Sorcières en Moselle.

VISITE FAMILLE CONDITIONS DE RÉSERVATION

Vous pouvez inscrire un ou plusieurs enfants, âgé(s) de 6 à 12 ans, accompagné(s) obligatoirement d’un adulte.

En cette fin d’automne, déambulez dans la ville à la recherche de l’étrange… Quelle meilleure façon pour attendre les fêtes d’hiver ? Venez en famille, petits et grands, pour partager légendes et histoires fantastiques…

Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.

Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).Enfants

5 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J-F Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

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English :

Guided tour organized as part of the B%EAtes & Sorci%E8res festival in Moselle.

FAMILY TOUR RESERVATION POLICY

You may register one or more children, ages 6 to 12, who must be accompanied by an adult.

As fall draws to a close, why not wander through the town in search of the strange and mysterious? What better way to look forward to the winter holidays? Bring the whole family—young and old alike—to share legends and fantastical stories.

Advance registration required; groups limited to 15 children.

Minimum of 4 registrants (unless otherwise noted).

L’événement Visite guidée de Metz Monstres et gargouilles Visite famille Metz a été mis à jour le 2026-08-07 par AGENCE INSPIRE METZ