Concerts en bas de chez vous Løya Champloo Metz

Informations pratiques

Metz

Concerts en bas de chez vous Løya Champloo

Parc du Roussillon Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Cet été, la Cité musicale-Metz invite les habitants de Borny à profiter d’un moment musical dans leur quartier.

Ces rendez-vous, placés sous le signe du partage et de la convivialité, seront l’occasion de (re)découvrir quatre artistes et groupes locaux aux styles différents !

Tu auras l’occasion de découvrir Løya Champloo, nomade de la musique, né au Japon en 2021 et compose ses chansons tel un carnet de voyage. Du son en fusion, entre le fuego des chants de Sara (Colombie), les distorsions de Seb (FR/Roumanie), la force rythmique du Bass-Batt de JM et Loïc, et la section soufflante Cyrian/Lucas, Løya retourne aux fonctions primales de la musique bouger, danser, connecter ! Les terres musicales explorées par le groupe vont de l’Amazonie à la Réunion, des temples zen au Sahara.

À l’image des carrefours de civilisation, ils s’inspirent de tout horizon pour construire leurs arabesques musicales.Tout public

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Parc du Roussillon Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

This summer, the Cité Musicale-Metz invites the residents of Borny to enjoy a musical experience in their neighborhood.

These events, centered around sharing and camaraderie, will be an opportunity to (re)discover four local artists and bands with different styles!

You’ll have the chance to discover L’Eya Champloo, a musical nomad born in Japan in 2021 who composes her songs like a travel journal. With a fusion of sounds—from the fiery vocals of Sara (Colombia), the distorted guitar of Seb (France/Romania), the rhythmic power of JM and Loïc’s bass-drum duo, and the Cyrian/Lucas horn section, L%F8ya returns to music’s primal functions: moving, dancing, and connecting! The musical landscapes explored by the group range from the Amazon to Réunion, from Zen temples to the Sahara.

Like crossroads of civilizations, they draw inspiration from every horizon to craft their musical arabesques.

L’événement Concerts en bas de chez vous Løya Champloo Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ