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Atelier jeune public Où vivent les animaux ? Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Où vivent les animaux ? Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Où vivent les animaux ? Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz mercredi 19 août 2026.

Lieu : Musée de la Cour d'Or Euro-Métropole de Metz

Adresse : 2 rue du Haut Poirier

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 Tarif enfant

Metz

Atelier jeune public Où vivent les animaux ?

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Les enfants (4-6 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.
Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours
à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Une découverte des milieux naturels des animaux. Après avoir observé leurs abris dans les
tableaux du musée, les enfants construiront un petit nid pour leurs oiseaux de papier.

Sur réservation.Enfants
5  .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83 

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English :

Children (aged 4-6) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.
After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination
their imagination in an age-appropriate creative activity.

A discovery of the animals? natural habitats. After observing their shelters in the museum
paintings, children will build a nest for their paper birds.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Où vivent les animaux ? Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ

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