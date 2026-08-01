Spectacle Julien Strelzyk dans Santé ! La Comédie de Metz Metz
mardi 18 août 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Julien Strelzyk dans Santé !
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
17
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 21:20:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-10-14 2026-12-16
Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital…
Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables le Strelzyk contenant du paracétrodrôle.
Julien vous dresse son diagnostic bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments…
Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !Tout public
17 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Because its name sounds like that of a medication, it was sent to a hospital for immersion…
A month later, he released his drug with desirable side effects: Strelzyk, containing parac%E9trodr%F4le.
Julien lays out his diagnosis for you: the operating room, the ER, nurses, doctors, medications…
Everything is covered—even hypochondriacs are won over!
L’événement Spectacle Julien Strelzyk dans Santé ! Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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