Conférence La conversion écologique Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Conférence La conversion écologique

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-03 17:30:00

fin : 2026-09-03 19:00:00

Date(s) :

2026-09-03

La conversion écologique passage d’une éthique de l’attention à l’attention (éco)spirituelle.

Une conversion écologique peut être pensée et vécue dans la reconnaissance des liens d’interdépendance que nous entretenons individuellement et collectivement avec de nombreux êtres vivants humains et non-humains, mais aussi par exemple avec des lieux auxquels nous sommes attachés. Avec Jean-Philippe Pierron (professeur de philosophie à l’Université de Bourgogne), il s’agira alors de clarifier la signification de cette attitude éthique fondée sur l’attention à ce qui nous lie et de questionner alors sa dimension (éco)spirituelle.

Sur inscription.Tout public

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Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Ecological conversion: the shift from an ethics of attention to (eco)spiritual attention.

An ecological conversion can be conceived and lived out through recognition of the interdependent bonds we maintain—both individually and collectively—with numerous living beings, both human and non-human, but also, for example, with places to which we are attached. With Jean-Philippe Pierron (professor of philosophy at the University of Burgundy), we will seek to clarify the meaning of this ethical attitude—rooted in an awareness of what binds us together—and then explore its (eco)spiritual dimension.

Registration required.

L’événement Conférence La conversion écologique Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ