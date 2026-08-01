Spectacle Peter et l’océan La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Peter et l’océan

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-09-13

À sa fenêtre, Peter sent la mer agitée. Le vent hurle Poséidon, le dieu de l’océan, s’est endormi. S’il continue à souffler aussi fort, tout le village sera enseveli sous les vagues. Peter décide alors de partir en mer pour sauver son village, mais l’eau n’est pas si calme que ça.

Auteur·e Marielle Piccolo

Pour les enfants de 1 à 5 ans.Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

From his window, Peter can smell the rough sea. The wind is howling: Poseidon, the god of the ocean, has fallen asleep. If it keeps blowing this hard, the whole village will be buried under the waves. Peter decides to set out to sea to save his village, but the water isn’t as calm as it seems.

Author: Marielle Piccolo

For children ages 1–5.

L’événement Spectacle Peter et l’océan Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ