Spectacle Peter et l’océan La Comédie de Metz Metz
mercredi 19 août 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Peter et l’océan
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-09-13
À sa fenêtre, Peter sent la mer agitée. Le vent hurle Poséidon, le dieu de l’océan, s’est endormi. S’il continue à souffler aussi fort, tout le village sera enseveli sous les vagues. Peter décide alors de partir en mer pour sauver son village, mais l’eau n’est pas si calme que ça.
Auteur·e Marielle Piccolo
Pour les enfants de 1 à 5 ans.Enfants
9 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
From his window, Peter can smell the rough sea. The wind is howling: Poseidon, the god of the ocean, has fallen asleep. If it keeps blowing this hard, the whole village will be buried under the waves. Peter decides to set out to sea to save his village, but the water isn’t as calm as it seems.
Author: Marielle Piccolo
For children ages 1–5.
L’événement Spectacle Peter et l’océan Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ
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