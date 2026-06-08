Atelier jeune public Muséovert Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz mercredi 19 août 2026.

Metz

Atelier jeune public Muséovert

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Les enfants (6-9 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Les plantes, les arbres et les autres fleurs présentés au musée attendant les enfants. La

découverte sera suivie de la confection de guirlandes et de bouquets de fleurs.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 6-9) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

Plants, trees and other flowers on display at the museum await children. The

followed by the making of garlands and bouquets.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Muséovert Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ