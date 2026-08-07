Spectacle La fabrique magique La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle La fabrique magique

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 11:00:00

Date(s) :

2026-08-16

C’est le week-end à la Fabrique Magique !

Les lutins et les lutines ont rangé leurs outils et sont partis se reposer avant de reprendre la création des cadeaux. Mais alors qu’elle s’apprête à fermer les portes, Clémente, découvre avec étonnement qu’il reste encore beaucoup de monde dans la fabrique ! Avec gentillesse et malice, elle décide de rester un peu plus longtemps pour initier les visiteurs à l’art merveilleux de fabriquer les cadeaux. Ici, la magie existe ! Les présents naissent des couleurs, de la musique, et même de l’imagination !Au fil de cette aventure interactive, les enfants participent aux tours de magie, interagissent avec des marionnettes, chantent, et aident Clémente à donner vie à des créations uniques !

Mais attention, à la Fabrique Magique, le plus incroyable reste à venir…

Pour les enfants de 1 à 5 ans.Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

It’s the weekend at the Magic Factory!

The elves have put away their tools and gone to rest before getting back to making gifts. But just as she’s about to close the doors, Clémentine is surprised to discover that there are still a lot of people left in the factory! With kindness and a touch of mischief, she decides to stay a little longer to introduce visitors to the wonderful art of making gifts. Here, magic is real! Gifts are born from colors, music, and even imagination!Throughout this interactive adventure, children take part in magic tricks, interact with puppets, sing, and help Clément bring unique creations to life!

But watch out—at the Magic Factory, the most incredible part is yet to come…

For children ages 1 to 5.

L’événement Spectacle La fabrique magique Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ