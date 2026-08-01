Concert A Marie Eglise Notre-Dame Metz
dimanche 16 août 2026 · Eglise Notre-Dame · Metz
Informations pratiques
Metz
Concert A Marie
Eglise Notre-Dame 21 rue de la Chèvre Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Pour fêter l’Assomption , fête patronale de l’église Notre Dam, les chanteuses Agathe Zenier ainsi que Rachel Suzon accompagnées de la Schola Notre Dame chanteront Marie avec les plus belles pièces du répertoire.Tout public
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Eglise Notre-Dame 21 rue de la Chèvre Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
To celebrate the Feast of the Assumption, the patronal feast of Notre Dame Church, singers Agathe Zenier and Rachel Suzon, accompanied by the Schola Notre Dame, will perform Marie with some of the most beautiful pieces from the repertoire.
L’événement Concert A Marie Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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