Visite Guidée de Montigny-la-Resle Montigny-la-Resle

Visite Guidée de Montigny-la-Resle

Place de l’Église Montigny-la-Resle Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez le village de Montigny-la-Resle lors d’une visite qui vous plongera au coeur de sa longue et riche histoire ! .

Place de l’Église Montigny-la-Resle 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 27 00 05 info@ot-auxerre.fr

