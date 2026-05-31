Visite guidée de Morestel, la cité des peintres, Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Morestel, Morestel

Visite guidée de Morestel, la cité des peintres Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Morestel Isère

Limité à 30 personnes. Chaussures confortables et vêtements adaptés à la météo à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

A travers les ruelles pittoresques du cœur historique de la cité des peintres découvrez les secrets de cet ancien bourg fortifié avec notamment sur le parcours l’église Saint-Symphorien et la Tour Médiévale du XIVe siècle.

Morestel possède de nombreux atouts patrimoniaux et vous pourrez en complément, visiter la « Maison Ravier », musée de peinture du nom du peintre éponyme, chef de file de l’école lyonnaise du paysage qui fit découvrir la ville à des peintres de renom : Corot, Daubigny…

Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Morestel 100 place des Halles Morestel 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 80 19 59 https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 80 19 59 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@balconsdudauphine.fr »}] Au sein d’une campagne verdoyante, la belle Cité des Peintres fait partie des « incontournables » des Balcons du Dauphiné tant pour son cadre de vie attesté par le label « Villes et villages fleuris » 4 fleurs que par la richesse de son patrimoine historique. Mais, par-delà les nombreux édifices et monuments que compte la ville, Morestel ne serait pas la Cité des Peintres sans ses galeries d’art et surtout sans sa Maison Ravier, dernière demeure du chef de file de l’école lyonnaise du paysage du XIXème siècle.

©OTI des Balcons du Dauphiné

A travers les ruelles pittoresques du cœur historique de la cité des peintres découvrez les secrets de cet ancien bourg fortifié avec notamment sur le parcours l’église Saint-Symphorien et la Tour du…

©Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné