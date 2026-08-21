Visite guidée de Moustiers et de la chapelle Notre Dame de Beauvoir, office de tourisme de moustiers sainte marie, Moustiers-Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · office de tourisme de moustiers sainte marie · Moustiers-Sainte-Marie
Informations pratiques
Visite guidée de Moustiers et de la chapelle Notre Dame de Beauvoir 19 et 20 septembre office de tourisme de moustiers sainte marie Alpes-de-Haute-Provence
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Après un tour de découverte du village de Moustiers, pour
s’enivrer de son identité provençale encore très présente, les visiteurs
entameront l’ascension vers la chapelle N-D de Beauvoir. Les oratoires, les
différents points de vue sur Moustiers et les environs ainsi que son étoile
suspendue sont à découvrir pendant la montée. La visite se termine par la
chapelle, ancien lieu de pèlerinage réputé.
Attention : la montée à la chapelle se fait par un escalier de 262 marches
parfois glissantes. Bonnes chaussures recommandées, personne à mobilité
réduite s’abstenir.
office de tourisme de moustiers sainte marie 6 place de l’église, 04360 moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0) 4 92 74 67 84 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@moustiers.fr »}]
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©OT Moustiers