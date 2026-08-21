Visite guidée de Moustiers et de la chapelle Notre Dame de Beauvoir, office de tourisme de moustiers sainte marie, Moustiers-Sainte-Marie

Informations pratiques

Visite guidée de Moustiers et de la chapelle Notre Dame de Beauvoir 19 et 20 septembre office de tourisme de moustiers sainte marie Alpes-de-Haute-Provence

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Après un tour de découverte du village de Moustiers, pour

s’enivrer de son identité provençale encore très présente, les visiteurs

entameront l’ascension vers la chapelle N-D de Beauvoir. Les oratoires, les

différents points de vue sur Moustiers et les environs ainsi que son étoile

suspendue sont à découvrir pendant la montée. La visite se termine par la

chapelle, ancien lieu de pèlerinage réputé.

Attention : la montée à la chapelle se fait par un escalier de 262 marches

parfois glissantes. Bonnes chaussures recommandées, personne à mobilité

réduite s’abstenir.

office de tourisme de moustiers sainte marie 6 place de l’église, 04360 moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0) 4 92 74 67 84 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@moustiers.fr »}]

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©OT Moustiers