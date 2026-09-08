Visite guidée de Notre-Dame de la Gardelle et de l’église Saint-Sauveur de Villeneuve-sur-Vère, Villeneuve sur Vère, Villeneuve sur Vère

Informations pratiques

Visite guidée de Notre-Dame de la Gardelle et de l’église Saint-Sauveur de Villeneuve-sur-Vère 19 et 20 septembre Villeneuve sur Vère Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de deux édifices emblématiques de Villeneuve-sur-Vère. La visite vous conduira d’abord à la chapelle Notre-Dame de la Gardelle, située le long de la D600, entièrement ornée des remarquables peintures de Nicolaï Greschny. Vous poursuivrez ensuite par l’église Saint-Sauveur, édifiée au XVe siècle, dont l’intérieur en pierre abrite notamment deux reliques. Une visite qui met en lumière la richesse artistique et spirituelle du patrimoine local.

Villeneuve sur Vère Route de Cordes Villeneuve sur Vère 81140 Tarn Occitanie Notre-Dame de la Gardelle, à mi-chemin entre Albi et Cordes, sur la D600, est l’église du cimetière. Elle abrite un décor peint et illustré dans le style byzantin propre et original du peintre fresquiste Nicolaï Greschny. Il est possible d’y reconnaître des Villeneuvois, contemporains de sa réalisation.

Chapelle Notre Dame de la Gardelle, sur la D600, lieu dit la Gardelle, entièrement décorée des peintures de Nicolaï Greschny

ASPV