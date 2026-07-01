Visite guidée de Pont-l’Évêque, Office de tourisme Terre d’Auge, Pont-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme Terre d'Auge · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Visite guidée de Pont-l’Évêque 19 et 20 septembre Office de tourisme Terre d’Auge Calvados
Durée 1h30, RDV office de tourisme, 30 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Découverte de la ville et de son patrimoine : hôtels particuliers, église Saint-Michel, maisons à pans de bois.
Office de tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau, 14130 Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie 02 31 64 12 77 http://www.terredauge-tourisme.fr https://www.facebook.com/tourisme.pontleveque.terredauge [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.terredauge-tourisme.fr/event »}]
Découverte de la ville et de son patrimoine : hôtels particuliers, église Saint-Michel, maisons à pans de bois.
Office de Tourisme Terre d’Auge©
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