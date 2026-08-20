Visite guidée de Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey

Informations pratiques

Visite guidée de Saint-Sorlin-en-Bugey 19 et 20 septembre Saint-Sorlin-en-Bugey Ain

Tarif unique : 3,50€ pour tous dès 7 ans. Réservation obligatoire en ligne ou aux bureaux touristiques de Pérouges et St-Sorlin-en-Bugey.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Ancienne cité médiévale et capitale de châtellenie au 18e siècle, c’est aujourd’hui un joli village vigneron discret, blotti au pied du Bugey, aux charmes nombreux. Maisons de pierre, façade peinte du 16e siècle et vue sur le Rhône. Méconnues, son histoire et ses beautés se révèlent d’autant mieux lors d’une visite à tarif préférentiel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Saint-Sorlin-en-Bugey 117 grande rue 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey Saint-Sorlin-en-Bugey 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 67 12 70 84 https://www.perouges-bugey-tourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://mini.perouges-bugey.com/RESA-StSorlin-JEP »}] Cette ancienne cité médiévale, capitale de châtellenie au 18e siècle, a conservé un patrimoine bâti datant de la fin du Moyen Age et début Renaissance. L’une des curiosités notables est façade peinte du 16e siècle, racontant la vie de St-Christophe. Il est également un village vigneron qui perpétue la tradition avec des viticulteurs proposant des vins de pays. Accès en voiture : A42 Lyon-Genève, sortie n°8 Ambérieu-en-Bugey. Suivre la direction Lagnieu (D1065), puis St-Sorlin-en-Bugey (D40a).

Stationnement gratuit devant l’école ou la salle des fêtes (rue du port) – rdv devant la mairie (200 m)

Accès en vélo par la ViaRhôna Léman-Genève

Ancienne cité médiévale et capitale de châtellenie au 18e siècle, c’est aujourd’hui un joli village vigneron discret, blotti au pied du Bugey, aux charmes nombreux. Maisons de pierre, façade peinte à…

Marilou Perino – Plaine de l’Ain Tourisme