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Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse

Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse

Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse mardi 16 juin 2026.

Lieu : Rendez-vous au Port

Adresse : Parking Quai de l'Adour

Ville : 40180 Saubusse

Département : Landes

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saubusse

Visite guidée de Saubusse

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 17:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30
Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30   .

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38  mairie@saubusse.fr

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English : Visite guidée de Saubusse

Join us on a guided tour of the village of Saubusse, and discover its rich heritage!
Tour duration: 1h30

L’événement Visite guidée de Saubusse Saubusse a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS

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