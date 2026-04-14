Seebach

Visite guidée de Seebach

Place de la Mairie Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-08-15

Découverte de l’histoire et des richesses du village remarquables de maisons à colombages blanches et richesse du fleurissement. Seebach est considéré comme l’un des plus beaux villages d’Alsace. Sur inscription.

Découverte de l’histoire et des richesses du village. Avec ses alignements remarquables de maisons à colombages blanches et la richesse de son fleurissement, Seebach est considéré comme l’un des plus beaux villages d’Alsace. .

Place de la Mairie Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Discover the village’s history and treasures: remarkable white half-timbered houses and a wealth of flowers. Seebach is considered one of the most beautiful villages in Alsace. Registration required.

L’événement Visite guidée de Seebach Seebach a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte