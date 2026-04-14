Visite guidée de Seebach Seebach
Visite guidée de Seebach Seebach samedi 27 juin 2026.
Seebach
Visite guidée de Seebach
Place de la Mairie Seebach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-08-15 15:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-08-15
Découverte de l’histoire et des richesses du village remarquables de maisons à colombages blanches et richesse du fleurissement. Seebach est considéré comme l’un des plus beaux villages d’Alsace. Sur inscription.
Découverte de l’histoire et des richesses du village. Avec ses alignements remarquables de maisons à colombages blanches et la richesse de son fleurissement, Seebach est considéré comme l’un des plus beaux villages d’Alsace. .
Place de la Mairie Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the village’s history and treasures: remarkable white half-timbered houses and a wealth of flowers. Seebach is considered one of the most beautiful villages in Alsace. Registration required.
L’événement Visite guidée de Seebach Seebach a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Seebach (Bas-Rhin)
- Soirée pizza Seebach 9 mai 2026
- Plantes sauvages des villes et villages Laissez moi pousser ! Seebach 13 juin 2026
- Concert du jubilé de l’orgue Stieffell Seebach 28 juin 2026
- Concert estival de l’orgue Stieffell Seebach 16 août 2026
- Quand le vignoble rencontre le folklore Seebach 28 août 2026