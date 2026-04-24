Visite guidée de Trestrignel à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec
Visite guidée de Trestrignel à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec mardi 21 juillet 2026.
Perros-Guirec
Visite guidée de Trestrignel à la découverte des villas balnéaires
Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Histoire et découverte des maisons en longeant l’esplanade de la plage jusqu’au chemin de la messe.
Visite guidée gratuite proposée par l’ARSSAT. Durée 1h30
Rdv sur l’esplanade de la plage
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme. Limité à 25 personnes .
Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Visite guidée de Trestrignel à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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