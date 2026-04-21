Visite guidée découverte de l’église : du XIe au XXe siècle, Église Saint-Pierre, Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée découverte de l’église : du XIe au XXe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Calvados

RDV parvis de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagés d’un des membres bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Lion sur mer, vous appréhenderez les différentes époques de la construction de ce édifice et de sa rénovation au travers de ses éléments architecturaux, nef, chapelles, et de son mobilier verrières et tableaux…

Exceptionnellement, vous aurez accès à son « trésor » : les chapiteaux romans de la nef d’origine.

Par petits goupes

Rendez-vous sur le parvis

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944, 14780 Lion-sur-Mer, France Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie Parking à proximité place des Victimes du 2 juillet

Accompagés d’un des membres bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Lion sur mer, vous appréhenderez les différentes époques de la construction de ce édifice et de …

©V. MARION ass. Sauvegarde de l’église de Lion