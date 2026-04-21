Visite guidée découverte de l’église : du XIe au XXe siècle, Église Saint-Pierre, Lion-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée découverte de l’église : du XIe au XXe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Calvados
RDV parvis de l’église.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Accompagés d’un des membres bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Lion sur mer, vous appréhenderez les différentes époques de la construction de ce édifice et de sa rénovation au travers de ses éléments architecturaux, nef, chapelles, et de son mobilier verrières et tableaux…
Exceptionnellement, vous aurez accès à son « trésor » : les chapiteaux romans de la nef d’origine.
Par petits goupes
Rendez-vous sur le parvis
Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944, 14780 Lion-sur-Mer, France Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie Parking à proximité place des Victimes du 2 juillet
Accompagés d’un des membres bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Lion sur mer, vous appréhenderez les différentes époques de la construction de ce édifice et de …
©V. MARION ass. Sauvegarde de l’église de Lion
À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)
- Cours de Gym Lion-sur-Mer 6 juillet 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer 9 juillet 2026
- Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer 9 juillet 2026
- Marché nocturne Lion-sur-Mer 9 juillet 2026
- Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été Lion-sur-Mer 9 juillet 2026