Visite guidée : découverte du bâti de la Reconstruction, Rives -en-seine, Rives-en-Seine

Informations pratiques

Visite guidée : découverte du bâti de la Reconstruction Dimanche 20 septembre, 10h30 Rives -en-seine Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV 24 place d’Armes, 50 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée avec Frédéric Marchais, auteur du livre « Reconstruire Caudebec-en-Caux, 1940-1962 ». La visite s’intéressera aux principes constructifs innovants développés à l’époque.

A Caudebec-en-Caux, c’est principalement Otello Zavaroni qui œuvrera, d’après un plan d’aménagement établi par André Robine, et suivant les directives du Ministère de l’Urbanisme et de la Reconstruction. A cette époque ont été créées les premières structures préfabriquées, les fabrications « à la chaîne » d’éléments semblables à même le chantier, dans une ville-usine, poussiéreuse et bruyante. Rapidité, efficacité, rationalisation et économie font la ville de Caudebec-en-caux telle que nous la connaissons aujourd’hui, lumineuse et accueillante et qui est labellisée « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie » depuis 2024.

Rives -en-seine 24 Place d’Armes , 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Caudebec-en-Caux Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 95 90 12 »}] La place d’Armes, située au coeur de Caudebec-en-Caux, entre l’église et la Seine, est un lieu emblématique du patrimoine puisqu’elle existait déjà au moyen-âge et que le bâti de la Reconstruction d’après-guerre l’a mise en valeur.

Visite guidée avec Frédéric Marchais, auteur du livre « Reconstruire Caudebec-en-Caux, 1940-1962 ». La visite s’intéressera aux principes constructifs innovants développés à l’époque.

©Mairie de Rives-en-Seine