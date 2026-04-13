Visite guidée découverte du jardin des Carmélites, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer
Visite guidée découverte du jardin des Carmélites, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Visite guidée découverte du jardin des Carmélites 6 et 7 juin Le Carmel Manche
Durée 2h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Découverte du jardin des Carmélites,
Christian HANAK est le créatuer de la rose de saint-Pair-sur-Mer, née en 2023. A l’occasion des rendez-vous aux jardins, il vous propose une lecture du jardin du Carmel. Il en profitera pour prodiguer des conseils de culture et d’entretien des rosiers de nos jardins.
Le Carmel 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie 02 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr Ancien monastère. Parking de la médiathèque.
Découverte du jardin des Carmélites,
©FlashDrone
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